Belgisch bondscoach Serge Pauwels oordeelt over conditie en de mening van Mathieu van der Poel: "Daar ben ik van overtuigd"

Mathieu van der Poel haalt niet enkel met zijn conditie maar ook met zijn mening de actualiteit. Serge Pauwels volgt dit uiteraard ook op de voet.

In verschillende kampioenschappen is Mathieu van der Poel vaak de grote tegenstander van de Belgen. Logisch dus dat de Belgische bondscoach hem in de loop van het seizoen in de gaten houdt, al zal het later dit jaars op het WK in Rwanda anders zijn. Dat neemt niet weg dat het de moeite loont om op te pikken wat hij doet en ook wat hij zegt.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck beantwoordde Serge Pauwels een paar stellingen. Eén van de stellingen was of Van der Poel het bij het rechte eind had met zijn uithaal na de E3 Saxo Classic. De winnaar vond immers dat er een gebrek aan solidariteit was, omdat voornamelijk Groupama-FDJ voluit koerste nadat er een valpartij had plaatsgevonden.

Pauwels vindt vooral gebrek aan respect een probleem

Is het dan zo erg gesteld met de solidariteit in het peloton? "De solidariteit is misschien nog geen probleem, maar het respect op de momenten dat er gewrongen moet worden, is een groter probleem", heeft Pauwels een genuanceerd antwoord in huis. "Dat is het grootste probleem in de koers, wat ervoor zorgt dat er te veel gevallen wordt."

De tweede stelling is dat Alpecin-Deceuninck de sterkste ploeg uit het voorjaar is. "Ze zijn heel sterk, maar ik zou niet durven zeggen dat ze de allersterkste ploeg zijn of ze er zo hard bovenuit steken. Ik denk dat Lidl-Trek in de breedte ook heel sterk is." Met mannen als Pedersen en Milan om uit te spelen en daarachter nog een Stuyven, is de weelde daar inderdaad ook groot.

De beste Van der Poel ooit

Vaak stijgen ploegmaats ook boven zich uit als ze voor een kanjer van een kopman mogen rijden. "Uiteraard zit Mathieu van der Poel in zijn beste conditie ooit, daar ben ik van overtuigd. Hij wordt gesteund door heel goede ploegmaats die ook zelf in staat zijn om finales te rijden. Hen de allersterkste noemen, dat vind ik een te straffe uitspraak."