Over een bloembak en een incident, de scharniermomenten van carrière Mathieu van der Poel: "Neergesabeld, wat er toen is geschreven ..."

Mathieu van der Poel is aan een weergaloos voorjaar 2025 bezig. Hij won Milaan - San Remo en wil daar de komende weken nog minstens een tweede Monument aan toevoegen. Zijn entourage heeft gesproken over een aantal interessante scharniermomenten in zijn carrière.

Het WK in Australië was een van de kantelpunten in de carrière van Mathieu van der Poel. Daar was er een incident met twee jonge meisjes uit dat land die hij volgens hen zou geduwd hebben.

Felle kritiek

De Nederlander werd vrijgesproken, maar moest eerst door het stof. "Hij was in zijn eer gekrenkt. Hij heeft een schuldbekentenis moeten afleggen om het land te kunnen verlaten, anders moest hij daar nog vier weken wachten vóór het proces voorkwam", aldus Philip Roodhooft in HUMO.

De vrijspraak was belangrijk voor Van der Poel - en voor Roodhooft. Toch verscheen er in die tijd enorm veel bagger over hem. "Hij werd neergesabeld. Die reacties hebben hem diep ontgoocheld. Als je zou teruglezen wat er toen allemaal is verschenen ..."

Bloembak in de Ronde van Vlaanderen

Broer Christoph Roodhooft ziet in de Ronde van Vlaanderen 2019 een ander scharniermoment in de carrière van VDP. Daar eindigde hij vierde, maar brak hij zijn wil toen hij over een bloembak wilde springen.

En dus zat er misschien meer in: "Misschien is die bloembak wel cruciaal geweest in zijn carrière, want daarna heeft hij zulke spielereien niet meer uitgehaald. Je móét een aantal keren verliezen, voor je kunt winnen."