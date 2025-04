Speelt hij soms met tegenstanders? Mathieu van der Poel 'bijna onklopbaar' genoemd en daar zijn duidelijke redenen voor

Hoe vaak hebben we de laatste jaren niet Mathieu van der Poel het zegegebaar zien maken in grote koersen. Dan Lloyd bestempelt hem als 'bijna onklopbaar'.

Op het YouTube-kanaal van GCN Racing staat de voormalige renner stil bij de 3 op 3 van Van der Poel in eendagskoersen in 2025. "Voor zijn tegenstanders een onheilspellend teken voor zijn grote doelen uit het voorjaar, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix." Die derde overwinning behaalde Van der Poel uiteraard afgelopen vrijdag in de E3.

De aanval van Van der Poel op de Oude Kwaremont maakte indruk. "Hij kwam niet uit het zadel, het was geen monsterlijke aanval. Hij ontwikkelde gewoon een resem tempoversnellingen. Ik zou graag weten of Van der Poel tactisch rijdt eens hij alleen voorop is. Daar bedoel ik mee: rijdt hij op een manier die zo gecontroleerd is dat hij speelt met zijn achtervolgers? Laat hij hen denken dat ze hem kunnen terugnemen?"

Van der Poel is slimmer geworden

Bij een aanval van Van der Poel blijft de kloof immers vaak aanvankelijk binnen de perken maar uiteindelijk loopt het verschil toch op. "Ik ken het antwoord niet, maar de laatste edities leek het of Van der Poel ingehaald zou worden door Van Aert of Pedersen, waarna de kloof dan toch oploopt. Ik weet wel dat Van der Poel in de loop van de jaren slimmer is geworden."

Lloyd verklaarde ooit dat Van der Poel in het begin als prof niet slim koerste, omdat hij het als junior nooit had moeten doen. "We zullen hem nooit meer zien winnen zoals in de Amstel Gold Race van 2019, want we zullen hem nooit meer een move zien doen die bestemd is om te mislukken, zoals hij die dag deed. Nu is hij veel slimmer."

Pogacar zal zijn handen vol hebben

Dat helpt hem om genadeloos toe te slaan. "Het wachten tot de koers openbreekt verveelt hem niet zoals vroeger en hij is waarschijnlijk sterker geworden. Dat is waarom het zo moeilijk is om Van der Poel te kloppen. Hij is het complete pakket, met een killerinstinct en de benen die je ervoor moet hebben. Dat betekent niet dat hij zondag de Ronde van Vlaanderen zal winnen, maar Pogacar zal zijn handen er mee vol hebben."