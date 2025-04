Teunissen wijst naar Pogacar en Van der Poel voor het verdwijnen van oude manier van koersen: "Dat is dan Ganna die dat zegt"

Pogacar en Van der Poel hebben er echt wel voor gezorgd dat de oude manier van koersen niet meer van tel is. Tot die conclusie komt Mike Teunissen.

Ook deze Nederlander is meer dan behoorlijk bezig, met een elfde plek in Milaan-Sanremo, een tiende plaats in de E3 Saxo Classic en een zestiende stek in Gent-Wevelgem. Mathieu van der Poel, dat is natuurlijk nog een ander kaliber. En al helemaal als hij samen met Tadej Pogacar kan beginnen koersen. Die twee zorgen voor andere wetten in de wielersport.

Het is nu haast onbegonnen werk om de grote namen nog te verrassen. "Ze beginnen al te koersen op het eerste punt waar ze kunnen beginnen. Het is ook niet meer dat we daar op kunnen anticiperen of kunnen gokken. Het is eerder de koers ondergaan. Het is een patroon tegenwoordig dat koersen vroeger worden opengebroken."

Teunissen ziet vroege vlucht populair worden

De mannen van de tweede of derde lijn moeten dan eerder mikken op de vroege vlucht. "Ik denk dat dat tegenwoordig meer en meer populair wordt. Dat is nog de enige kans om die mannen voor te zijn", besluit Teunissen. Mentaal vergt het ook wel heel veel om een hele dag in de aanval te koersen. "Dat is een mogelijkheid om vooraan te zitten en dan maar te zien hoe het loopt."

De punch die Pogacar en Van der Poel in de benen hebben zitten is ongelooflijk. Ganna zei na Milaan-Sanremo dat het verschillende jaren van zijn leven kostte om hen te proberen volgen. "Dat is dan Ganna die dat zegt. Wij zitten daar nog veertig seconden achter te spartelen. Ik kan hem heel goed begrijpen, ja", leeft Teunissen mee met de Italiaan.

Gewicht van Pogacar is mee bepalend

Is het niveauverschil dan zo groot tussen Pogacar en Van der Poel enerzijds, en de rest anderzijds? "Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat een Pogacar qua wattage hetzelfde rijdt, hij is alleen vijftien kilo lichter. Reken maar uit wat dat geeft op de Cipressa: dat is veertig seconden."