Concurrentie heeft eigen kijk op de status van Wout van Aert en haalt zijn plus-en minpunten aan

Het is niet ondenkbaar dat Wout van Aert de concurrentie een stuk minder angst inboezemt na de E3 van afgelopen vrijdag. We zijn eens gaan polsen hoe andere renners uit het peloton zijn situatie bekijken.

De naam Riley Sheehan doet misschien niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar vergis u niet: de 24-jarige Amerikaan is wel tot één en ander in staat in het klassieke werk. Vorig jaar was de renner van Israel-Premier Tech goed voor een top 15 in de Ronde van Vlaanderen. Het is dus wel interessant of iemand als hij denkt dat het nog goedkomt met Van Aert, met het oog op Vlaanderens Mooiste.

"We zullen vandaag al veel te weten komen", zegt Sheehan in Roeselare. "De Ronde van Vlaanderen is zo’n lange koers, met een zwaar parcours. Ik heb zelf al bewezen dat iedereen mits een goede dag wel in aanmerking komt om in die koers vooraan te geraken. Een dag met goede benen komt nu eenmaal niet op bestelling."

Ploeg van Van Aert niet meer dominant

Ondanks de valpartijen die Van Aert al gekend heeft gelooft Sheehan nog altijd in de technische skills van de Belg. "Wout van Aert is zo’n getalenteerde renner. Hij kan zo goed sturen en omgaan met zijn fiets." Een mogelijk nadeel is wel dat hij niet zoals een paar jaar geleden de meest dominante ploeg heeft. "Visma-Lease a Bike blijft één van de topteams, maar Lidl-Trek is dé ploeg met de meeste breedte."

Wielerkrant vroeg ook Nils Politt, die met UAE toch als één van de concurrenten beschouwd kan worden, naar zijn mening over Van Aert. "Hij zal zeker een stap vooruit zetten", voorspelde de Duitser voor de start van de Ronde van Vlaanderen. "Hij was vrijdag pas terug na een hoogtestage. Soms is het moeilijk om na een hoogtestage onmiddellijk te presteren. Ik kan me gerust voorstellen dat hij vandaag beter zal rijden."

Bij valpartijen altijd uitkijken voor impact

Velen vragen zich ook af of Van Aert de zware crashes uit het verleden nog met zich meedraagt. "Als er een grote impact is op het lichaam, is het altijd moeilijk voor sommige jongens om daar van terug te komen. Zeker de valpartij van Van Aert in de Vuelta was een harde val. Daar moest hij wel even van herstellen." Van Aert noemde zijn prestatie in de E3 van afgelopen vrijdag zelf een ontgoocheling.