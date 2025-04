Het kon zo niet verder: Visma-Lease a Bike greep in na hele resem valpartijen

Visma-Lease a Bike deel dit seizoen opnieuw in de klappen met valpartijen. Toch werkt de Nederlandse ploeg er hard aan om de oorzaak te vinden en die valpartijen te vermijden.

Jonas Vingegaard, Dylan van Baarle, Steven Kruijswijk en Wout van Aert. Visma-Lease a Bike zag de voorbije twee jaren heel wat renners voor lange tijd uitvallen door zware valpartijen. Nu ligt Olav Kooij in de lappenmand.

De valpartijen stapelen zich op bij Visma-Lease a Bike, vorig jaar ging Wout van Aert zelfs tien keer tegen de grond. "Het gebeurde zo vaak, dat het niet goed zou zijn als we dat hadden afgedaan als alleen maar pech", zegt performance manager Mathieu Heijboer bij De Wielerredactie.

Concentratieverlies bij Van Aert?

"Een heel grote factor is dat de snelheden in het wielrennen gigantisch zijn toegenomen in een heel korte tijd. En dat het tegelijkertijd niet zo is dat wielrenners veel sneller zijn gaan reageren", gaat Heijboer verder.

Concentratieverlies is volgens Visma-Lease a Bike een grote oorzaak van de vele valpartijen. Zo voert de ploeg cognitieve tests onder druk uit om renners daar beter op voor te bereiden. Want de valpartijen van Van Aert waren niet altijd te verklaren.

"We denken ook dat zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen toch meer impact heeft gehad dan we op dat moment konden inschatten. Het is moeilijk te duiden, maar het viel wel op dat Wout – die normaal toch weinig viel – na zijn crash best wel vaak betrokken was bij valpartijen."