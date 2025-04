Michel Wuyts ziet reden voor mislukt voorjaar van Arnaud De Lie: "Die uitstraling heeft hij"

Voor het tweede jaar op rij drukt Arnaud De Lie net voor de belangrijkste week van het voorjaar de pauzeknop in. Michel Wuyts en Serge Pauwels zoeken naar oorzaken.

Net als vorig jaar trekt Arnaud De Lie een streep onder zijn voorjaar na Gent-Wevelgem. Voor het tweede jaar op rij zal hij geen Ronde van Vlaanderen rijden, er is nog een waterkans op Parijs-Roubaix.

Voor bondscoach Serge Pauwels is het zoeken naar een oorzaak. "Ik hoorde dat De Lie een vlekkeloze voorbereiding heeft gehad en veel in Spanje zat. Maar toch loopt het voor het tweede voorjaar op rij mis."

Te hoge verwachtingen of niet afgetraind?

"Vorig jaar was er die ziekte van Lyme, het is moeilijk te zeggen wat er nu fout loopt. Alles hangt een beetje samen, hé. Het begint al met de hoge verwachtingen, want iedereen ging er van uit dat hij de coming man was. Ook ik."

"Als je die verwachten dan niet inlost, is er uiteraard teleurstelling. Ik vind het de juiste beslissing om hem nu uit competitie te halen", zegt Pauwels nog. "Ik zou dat zelfs eerder gedaan hebben", Michel Wuyts. Hij zag het al niet meer goed komen na de Omloop Het Nieuwsblad.

“Het was al aanmodderen. Ik kan begrijpen dat je dat zo'n jongen niet wil aandoen en hem een extra kans geeft, maar daar hielp niets meer aan. Ook al omdat hij zo een logge uitstraling heeft. Dit gaat niet om een afgetekende, afgelijnde atleet."