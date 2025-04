Niermann is heel helder over strenge Van Aert na afgang in Dwars door Vlaanderen

Visma-Lease a Bike heeft in Dwars door Vlaanderen een mal figuur geslagen. De Nederlandse ploeg mikte op de sprint met Wout van Aert, maar dat bleek achteraf de verkeerde keuze.

Met Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot en Wout van Aert trok Visma-Lease a Bike stevig door op 70 kilometer van de streep. Neilson Powless kon als enige volgen, maar Visma-Lease a Bike trok wel met de Amerikaan naar de streep.

Met Wout van Aert in de groep leek winnen in de sprint een evidentie, maar dat was dus buiten Powless gerekend. Van Aert had krampen en moest zich neerplanten, een nieuwe domper was een feit.

Niermann neemt verantwoordelijkheid op zich

Van Aert was achteraf streng voor zichzelf en legde de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Daar is ploegleider Grischa Niermann het echter niet mee eens. "Ik ben wel verantwoordelijk voor de tactiek", zegt Niermann bij HLN.

Niermann stelt dat hij de beslissing had moeten nemen dat Benoot, Jorgenson en Van Aert één voor één hadden moeten demarreren. Dat Van Aert krampen had, dat kan volgens Niermann altijd gebeuren. Maar hij vindt het zijn fout dat hij daar niet op geanticipeerd heeft.

"Er heerst veel teleurstelling bij ons. Ze hebben een perfecte koers gereden tot de laatste rechte lijn. Maar normaal wint Wout die sprint. Hij had hele goede benen en heeft ook een geweldige wedstrijd gereden. Dit scenario bedenk je niet."