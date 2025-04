Ondanks tweede plaats in Gent-Wevelgem: Tim Merlier heeft geen goed nieuws over zijn blessures

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Europees kampioen Tim Merlier wordt ook in Dwars door Vlaanderen uitgespeeld als kopman bij Soudal Quick-Step. Al heeft hij nog altijd last van zijn valpartij van een week geleden.

Een week geleden viel Tim Merlier zwaar in de slotkilometer van de Classic Brugge-De Panne, de Europese kampioen liep een diepe snijwonde en schaafwonden op aan zijn rechterbeen. Zijn deelname aan Gent-Wevelgem was onzeker.

Merlier kwam echter toch aan de start, maar voelde zich de hele wedstrijd niet goed. Zo'n 50 seconden na winnaar Mads Pedersen kon hij wel naar de tweede plaats sprinten, zijn beste resultaat ooit in Gent-Wevelgem.

Merlier heeft nog last van valpartij

Toch is Merlier nog altijd niet helemaal hersteld van zijn valpartij. "De schaafwonden zijn goed genezen, de knie zal nog even zo blijven. Het blijft niet ideaal. Ik kan mijn knie nog steeds niet volledig plooien. De hechtingen wringen wat tegen", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad.

"Tijdens Gent-Wevelgem was ik niet op mijn beste niveau, maar eens ik de streep zie, herleef ik." Dat was ook de reden om Dwars door Vlaanderen aan zijn programma toe te voegen, waar Merlier in 2021 nog derde werd.

Bij Soudal Quick-Step hebben ze met toptalent Paul Magnier nog een alternatief voor Merlier in de sprint. Ook tweevoudig winnaar Yves Lampaert is aanwezig, net als Casper Pedersen. Hij werd verrassend vierde in de E3 Saxo Classic.