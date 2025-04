Soudal Quick-Step gaat de strijd aan met Van Aert en co: Yves Lampaert spreekt vol vertrouwen

Soudal Quick-Step jaagt nog altijd op een eerste zege in het klassieke voorjaar. Yves gelooft Lampaert nog altijd in de kansen van The Wolfpack, te beginnen met Dwars door Vlaanderen.

Tweede in de Omloop het Nieuwsblad (met Paul Magnier), tweede in Gent-Wevelgem (met Tim Merlier) en vierde in de E3 Saxo Classic (met Casper Pedersen). Soudal Quick-Step wordt zeker niet weggereden dit voorjaar.

Toch wil Belgische ploeg graag de nul weggeven in Vlaanderen. "Een hoofdvogel zit er zeker nog altijd in voor ons", zegt Yves Lampaert bij Het Nieuwsblad. De val van Tim Merlier in de Classic Brugge-De Panne was dan ook jammer.

Op zondag winnen zal de komende twee weken moeilijk zijn voor Soudal Quick-Step met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma. Vooral door de aanwezigheid van Van der Poel en Pogacar.

Met Merlier en Magnier in Dwars door Vlaanderen

Het zal op de woensdagen moeten gebeuren en Dwars door Vlaanderen is daarvoor een uitgelezen kans. Lampaert won die koers al twee keer, maar Soudal Quick-Step brengt met Merlier en Magnier twee snelle troeven aan de start.

"De tweede passage over Berg Ten Houte zal veel duidelijk maken. Als het daar niet tot een schifting komt, zal er wellicht een ruime groep voor de zege strijden. Met onze snelle mannen zou zo’n scenario niet slecht zijn", besluit Lampaert nog.