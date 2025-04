Van der Poel mag vrezen: Pogacar doet concurrentie beven bij nieuwe verkenning van Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar is klaar om over zo'n tien dagen te knallen in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen ging nog eens de kasseien verkennen en maakte weer veel indruk.

Dinsdagavond landde Tadej Pogacar weer in België om zondag de Ronde van Vlaanderen te rijden. De wereldkampioen trok woensdag echter opnieuw naar het parcours van Parijs-Roubaix om de kasseien te verkennen. Dat de wereldkampioen een stevige concurrent wordt voor Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Mads Pedersen en Filippo Ganna maakte hij nog eens duidelijk. Pogacar vloog opnieuw over de kasseien. Nieuwe records van Pogacar op de kasseien Pogacar zette zijn verkenning op Strava, die zo'n 213 kilometer duurde. De wereldkampioen zette niet alleen persoonlijke records neer, maar reed ook enkele KOM's. Dat zijn de snelste tijden ooit op Strava. Zo was Pogacar de snelste ooit op Auchy-lez-Orchies à Bersée (vier sterren), Gruson (drie sterren) en Mons-en- Pévèle (vijf sterren). Op Carrefour de l'Arbre (vijf sterren) was Pogacar even snel als Van Aert in 2023. Daarna trok Pogacar door naar Vlaanderen, waar hij ook nog eens de Oude Kwaremont en de Paterberg opreed. Eindigden deed Pogacar in Waregem, bij de aankomst van Dwars door Vlaanderen.