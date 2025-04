Van Hooydonck onthult hét geheime wapen wat Van der Poel en Pogacar zo sterk maakt

De twee topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Ook bij Visma-Lease a Bike geven ze dat nu toe.

De voorbije jaren had Visma-Lease a Bike met Wout van Aert bijna altijd een (top)favoriet aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Dat zal dit jaar anders zijn, beseft ook ex-renner Nathan Van Hooydonck.

Er rijden met Van der Poel en Pogacar twee wondermensen rond voor Van Hooydonck. Hij heeft het nog nooit meegemaakt dat een duo er zo bovenuit steekt in de Ronde van Vlaanderen. "Het maakt dat veel teams met de handen in het haar zitten. Ook wij", zegt hij bij HLN.

Waarom zijn Van der Poel en Pogacar zo goed?

"Voor het eerst in vijf jaar zijn we ‘underdog’. Hoe klop je die twee in godsnaam? Ik weet het niet goed", zegt Van Hooydonck nog. Het zegt veel over hoe ver Van der Poel en Pogacar boven de rest uitsteken dit seizoen.

Van Hooydonck weet ook waarom Van der Poel en Pogacar zo goed zijn. Niet het tempo dat ze ontwikkelen is een probleem, dat is makkelijk te volgen in het wiel. "Het is hun dodelijke versnelling. Die ongelooflijke effort van één, maximaal twee minuten."

"Ze kunnen dat ook maar een paar keer in koers." Volgens Van Hooydonck moeten andere ploegen er dan ook voor zorgen dat ze zo'n inspanning al moeten leveren in de achtervolging. Anticiperen zal dus het codewoord zijn.