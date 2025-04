Belgische veldrijder boekt eerste profzege op de weg en wint zéér bijzondere prijs: "En ik lust het niet"

In Vlaanderen kennen we Lander Loockx eigenlijk vooral als veldrijder. Maar hij staat ook meer en meer zijn mannetje op de weg. Dat heeft hij nu ook bewezen in Frankrijk, waar hij zijn eerste profzege heeft binnengehaald.

Lander Loockx (Unibet Tietema Rockets) heeft indruk gemaakt woensdag. Hij won in Frankrijk de eendagskoers Paris-Camembert door er de sprint te winnen van een groepje van vijf.

72 kilogram kaas

En dus krijgt hij ook meteen een pittige en hartelijke prijs, want de winnaar van Paris-Camembert krijgt zijn gewicht in Camembert-kaas. Dat wordt in het geval van Loockx dus 72 kilogram kaas om te verorberen.

"En eigenlijk ben ik geen fan van camembert. Andere kazen lust ik wel, maar ik ben geen fan van zachte kazen. Dan zou ik liever koffiebonen winnen - net als velen in het peloton."

Amstel Gold Race volgende doel

"Geen idee wat ik ermee moet doen. We zullen een kaasavond moeten houden met de ploeg. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan toen we zalm hadden gewonnen in de Arctic Race of Norway", aldus een eerlijke Loockx bij Sporza.

De renner is wel heel tevreden met zijn overwinning. De combinatie tussen de weg en het veld ligt hem goed en hij wil ook op de weg nog meer schitteren. Zijn volgende opdracht is de Amstel Gold Race.