Tom Boonen laat zich uit over de blunder van Wout van Aert ... en ziet ook iets heel positiefs

Wat een anticlimax. Dwars door Vlaanderen leek de grote verrijzenis van Wout van Aert en Visma-Lease a Bike in de klassiekers en dat was het eigenlijk ook. Alleen liep het mis in de sprint. Achteraf was Van Aert streng voor de tactiek die hij zelf had uitgestippeld.

"Ik heb geen woorden voor deze ontgoocheling. Ik voel me verantwoordelijk voor dit resultaat en voor het niet afmaken van het werk van de ploeg. Ik wilde de overwinning héél erg graag." Uppercut voor Wout van Aert "Ik nam al vroeg de beslissing om Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson de vlucht te laten controleren en met Neilson Powless naar de meet te gaan. Ik was gewoon te egoïstisch", was Van Aert wel bijzonder hard voor zichzelf. Hij sprak over een grote fout. Ook Benoot en Jorgenson wilden hem de zege dolgraag gunnen na een moeilijk jaar, inclusief valpartijen en veel kritiek. "Dit komt aan. Ja, dit is een uppercut", aldus Tom Boonen in Wielerclub Wattage. Verantwoordelijkheid genomen "Omdat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, iets wat hij vaak niet doet op zo'n moment. Ik vond het heel mooi dat hij dat wel deed deze keer en zei dat het voor hem was en dat hij het wilde afmaken. Maar dan moet je het natuurlijk afmaken." "Toch is er meer positief dan negatief om mee te nemen, hij is dat nu al vergeten voor een deeltje. Wel of niet winnen is niet het belangrijkste. Misschien was hij te zenuwachtig, het was lang geleden dat hij in zo'n positie zat."