Wout van Aert is bijzonder hard voor zichzelf na onwaarschijnlijke en pijnlijke ontknoping van Dwars door Vlaanderen

Wat een anticlimax. Dit leek de grote verrijzenis van Wout van Aert en Visma-Lease a Bike in de klassiekers en dat was het eigenlijk ook. Alleen liep het mis in de sprint. Achteraf was Van Aert streng voor de tactiek die hij zelf had uitgestippeld.

"Ik heb geen woorden voor deze ontgoocheling. Ik voel me verantwoordelijk voor dit resultaat en voor het niet afmaken van het werk van de ploeg. Ik wilde de overwinning héél erg graag. Ik nam al vroeg de beslissing om Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson de vlucht te laten controleren en met Neilson Powless naar de meet te gaan. Ik was gewoon te egoïstisch", is Van Aert wel bijzonder hard voor zichzelf.

Hij blijft erbij: dit had anders aangepakt moeten worden. "Dit is een grote fout. We hadden het ploegenspel moeten spelen en zo onze kansen op winst moeten vergroten." Het had nu uiteraard ook goed kunnen aflopen, als Van Aert het kon afwerken aan de aankomst in Waregem. "Ik verkrampte in de sprint. Dat had ik niet verwacht. Het duurde wel even voor die kramp eruit ging."

Van Aert wilde antwoorden op de kritiek

De grote drang om zelf te willen winnen komt ook wel ergens vandaan. "Ik heb een heel zwaar jaar achter de rug en heb ook veel kritiek gekregen. Ik had nood aan een overwinning als antwoord op de kritiek. Het klinkt onnozel, maar ik had schrik om achter een ploegmaat te finishen die zou aanvallen. Dat is niet wie ik ben, dat is niet mijn persoonlijikheid. Het was een keuze tegen mijn natuur in."

Van Aert heeft ook wel één en ander geleerd uit deze koers. "Je mag nooit iemand onderschatten, dat is een belangrijke les. Neilson had wat meer overschot. Met een andere tactiek zouden we op zijn minst van niets spijt hebben." Zijn reactie na de streep sprak boekdelen. "Na de aankomst kon ik niet geloven dat het gebeurd was."

Verbetering bij Visma-LAB geen garantie voor Ronde

Visma-Lease a Bike kwam wel veel beter uit de verf dan in vorige klassieke koersen. "We hebben al te veel achter de feiten aan gekoerst. We wilden echt de dingen omdraaien en de lakens uitdelen. Dat hebben we gedaan." Dat is echter geen garantie voor de Ronde van Vlaanderen. "Zondag wordt het toch weer anders, want dan wachten nog andere concurrenten."