Deed valpartij Van der Poel de das om? Adrie en Mathieu spreken elkaar tegen

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Onder meer een valpartij vroeg in de wedstrijd gooide roet in het eten.

Net als in 2023 kraakte Mathieu van der Poel op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. De Nederlander had geen antwoord op de aanval van Pogacar. Hij moest uiteindelijk vrede nemen met plek drie. Deed valpartij Van er Poel de das om? Voor Adrie van der Poel werden de beste renners eerste en derde in de Ronde. Maar hij wijst nog op iets anders, namelijk de valpartij van Mathieu van der Poel op 125 kilometer van de streep. "Ik denk dat de impact van een val vaak onderschat wordt. Je hoeft nog geen schaafwonden te hebben. Ik ben er zo goed als van overtuigd dat hij zonder die val wel mee rijdt", zei hij bij VTM Nieuws. Mathieu van der Poel zelf ontkent dat echter. Hij stelt dat hij ervoor al enkele keren op de limiet zat. "Dan weet je dat het moeilijk wordt op die laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Ik denk niet dat dat veel veranderd heeft, nee." Toch vond Adrie van der Poel wel dat Pogacar de verdiende winnaar was van de Ronde van Vlaanderen. Hij vindt dan ook Pogacar volgende week de topfavoriet is voor Parijs-Roubaix. "Over kasseien rijden is hetzelfde als bergop. Als er niets in de benen zit, kom je ook niet meer vooruit."