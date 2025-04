Opvallende verklaring voor wederopstanding van Lotte Kopecky? "Kan een grote invloed hebben"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky heeft voor de derde keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De wereldkampioene was een pak beter dan afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen.

Vorig jaar won Lotte Kopecky Parijs-Roubaix als wereldkampioene, dit jaar wilde ze dat ook doen in de Ronde van Vlaanderen. En daar slaagde ze ook in, Kopecky won de sprint en is nu alleen recordhoudster bij de vrouwen met drie zeges.

"Hier heeft ze misschien al van gedroomd sinds ze opnieuw wereldkampioene is geworden. Dit is toch een droom die waarheid wordt voor haar. De Ronde van Vlaanderen winnen, als Belgische en in de regenboogtrui", zegt Marijn de Vries bij VRT1.

"Ik vreesde afgelopen woensdag wel even voor haar toen ik haar zag in Dwars door Vlaanderen. Die twijfels waren ook terecht, want ze loste toen bergop op momenten waarop je haar nooit ziet lossen", stelt De Vries.

Speelden hormonen Kopecky parten?

Maar Kopecky draaide de knop op en misschien heeft Dwars door Vlaanderen haar ook wel extra scherp gemaakt. Maar De Vries ziet misschien wel nog een andere verklaring voor het grote verschil in de prestaties van Kopecky.

"Je mag bij vrouwen niet vergeten dat er een hormoonhuishouding is die anders is dan bij mannen. Dat kan best een grote invloed hebben op de vorm van de dag. En dat kan de volgende dag alweer helemaal anders zijn. Daarom zie je bij vrouwen vaker een dag waarop er niets gaat."