Tadej Pogacar lovend voor Belgische ploegmaat na winst in de Ronde: "Kan niet trotser zijn"

Tadej Pogacar heeft opnieuw iedereen vermorzeld in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen was veel te sterk voor de rest kwam solo aan in Oudenaarde.

Net als Mathieu van der Poel vorig jaar heeft Tadej Pogacar de Ronde van Vlaanderen gewonnen als wereldkampioen. "Ik ben zo blij dat ik deze koers kan winnen in deze trui", zei de Sloveen in zijn eerste reactie.



"Het doel was sowieso om te winnen, maar nu het zover is, is het toch moeilijk om het nu al te beseffen. We hebben het opnieuw gedaan!" Al verliep niet alles van een leien dakje voor UAE Team Emirates-XRG.

In de aanloop naar de Eikenberg was er een zware val in het peloton. "Mathieu (van der Poel) is daar ook gevallen, denk ik. Wij zijn daar Tim (Wellens) en Johnny (Narvaez) kwijtgespeeld."

Pogacar trots op zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG

"Florian (Vermeersch) lag er ook bij, maar hij is toch nog gaan achtervolgen en is vlak voor de Kwaremont toch komen aansluiten. Chapeau voor hem", was de wereldkampioen lovend voor zijn Belgische ploegmaat.

"Het tekent deze ploeg: wij geven nooit op. Iedereen is voluit gegaan om vast te houden aan het plan, ondanks de pech. Ik kan niet trotser zijn op onze ploeg en hoe we gekoerst hebben", zei Pogacar nog.

Volgende week rijdt de wereldkampioen ook Parijs-Roubaix. "Dat is wel een totaal andere koers. Maar ik neem de handschoen op. De Ronde ligt me beter, maar je weet het nooit. Het is een harde koers en met deze conditie wil ik het proberen."