Van Aert topfavoriet voor Parijs-Roubaix? Van Avermaet en Vanmarcke zijn lovend na de Ronde

Wout van Aert heeft een sterke indruk gemaakt in de Ronde van Vlaanderen. Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke zien veel positieve signalen richting Parijs-Roubaix.

Een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Achteraf had Wout van Aert wellicht op meer gehoopt, maar hij mocht toch bijzonder tevreden zijn. Van Aert maakte onderweg een sterke indruk, ook al moest hij enkele keren lossen.

Maar Van Aert wilde niet plooien, hij toonde bijzonder veel weerbaarheid en trekt met veel vertrouwen naar volgende week. Want vooral tijdens de langere inspanningen was Van Aert bij de beteren in de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert topfavoriet voor Parijs-Roubaix?

Dat zag ook Sep Vanmarcke. "Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont was hij na Pogacar misschien wel de beste man in koers. Dit moet veel vertrouwen geven voor volgende week, hij lijkt echt in stijgende lijn te gaan."

"Ik zie twee positieve punten", zei Greg Van Avermaet. "Hij verbeterde naarmate de wedstrijd vorderde en het initiatief dat hij nam voor de laatste beklimming van de Oude Kwaremont, dat was een heel leuk moment."

"Dat toont dat hij vertrouwen heeft en ook het gevoel heeft om grote wedstrijden te winnen." Alleen maar goede signalen voor de Parijs-Roubaix voor Van Aert, het monument dat had hem misschien wel het beste ligt.