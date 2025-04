Van Hooydonck niet te spreken over kritiek op Van Aert: "Mag echt rekening mee gehouden worden"

Er was opnieuw veel te doen over Wout van Aert wat er gebeurd was in Dwars door Vlaanderen. Nathan Van Hooydonck begrijpt het allemaal niet.

Wout van Aert kon het werk van zijn ploegmaats Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson niet afmaken in Dwars door Vlaanderen. Hij verloor de sprint van de Amerikaan Neilson Powless en moest vrede nemen met de tweede plaats.

Het was dan ook een risico, stelt Nathan Van Hooydonck. ''Het liefst ben je alleen, want dan ben je gewoon zeker. Dat is ook hoe wij koersen altijd hebben aangepakt'', zegt hij bij de podcast De Rode Lantaarn.

Van Hooydonck over impact kritiek op Van Aert

''Wout heeft na afloop ook gezegd dat dat de manier van koersen is in onze ploeg", ging Van Hooydonck verder. "Het heeft impact op het team, maar ook op hemzelf. Het is niet wie hij is.''

Volgens Van Hooydonck is het een gevolg van de kritiek die er gekomen is op Van Aert. ''Dan zie je maar wat de druk van de media met een mens doet. Wout van Aert is ook maar een mens. En dat doet iets met je. Het is soms best moeilijk om Wout van Aert te zijn, denk ik.''

''We kunnen in Vlaanderen onze helden eren, maar vanaf dat het minder gaat zijn we in Vlaanderen ook goed om ze met de grond gelijk te maken. Dat is niet altijd correct. Kritiek kan, maar er mag soms ook rekening gehouden worden met hoe zoiets landt bij die persoon.''