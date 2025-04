Debuterende Belg (20) beleefde uniek moment met Van Aert in de Ronde: "Op dat moment..."

Voor Vlad Van Mechelen (20) werd het een debuut in de Ronde van Vlaanderen om niet snel te vergeten. Onder meer een momentje op de Oude Kwaremont met Van Aert zal hem nog enige tijd bijblijven.

De 20-jarige Vlad Van Mechelen is bezig aan zijn debuutseizoen bij de profs en doet dat in het shirt van Bahrain Victorious. Met de Ronde van Vlaanderen reed Van Mechelen voor het eerst in zijn carrière een monument.

En dat zorgde wel voor een uitdaging, want voor de de 268,9 kilometer lange Ronde van Vlaanderen had Van Mechelen nog nooit een koers gereden die langer was van 211 kilometer. Maar het ging vlotter dan verwacht.

In het wiel van Van Aert op de Oude Kwaremont

"Toen ik zondag de eerste keer naar beneden keek, zag ik tot mijn grote verbazing al 160 kilometer op de teller staan", zegt Van Mechelen bij Sporza. Toen was de eerste passage over de Oude Kwaremont al achter de rug.

"Dat was oorverdovend. Ik reed de Kwaremont op in het wiel van Wout van Aert en hoorde iedereen hem toeschreeuwen. Ik dacht op dat moment: 'Het moet immens zijn om daarmee om te gaan, als je constant in de spotlights staat.' Maar het zou me ook wel voorstuwen als ze zo naar me roepen."

Op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont geraakte Van Mechelen in een tweede groep verzeild door slechte positionering, ondanks dat hij nog goede benen had. Hij reed de koers wel uit en werd 54ste.