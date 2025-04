Kiest Van Aert bewust voor een nadeel in Parijs-Roubaix? Vanmarcke ziet twee redenen

Wout van Aert is zondag een van de topfavorieten voor Parijs-Roubaix. Sep Vanmarcke ziet echter een nadeel voor Van Aert waar hij bewust voor kiest.

In Parijs-Roubaix moeten de renners over meer dan 50 kilometer kasseien rijden, maar ligt de gemiddelde snelheid ontzettend hoog. In 2019 was de gemiddelde snelheid in Parijs-Roubaix nog 43,069 kilometer per uur, vorig jaar al 47,802 kilometer per uur.

De snelheid is de voorbije jaren heel hard gestegen en dus is ook aerodynamica heel belangrijk geworden. Renners rijden daarom ook met het meest aerodynamische fiets die ze ter beschikking hebben.

Niet bij Visma-Lease a Bike. Van Aert en co kiezen niet voor de S5, het aerodynamische model, maar wel door de Soloist. Volgens Sep Vanmarcke heeft dat twee redenen. Ten eerste omdat het aerodynamische model te stijf zou zijn om op kasseien te rijden.

Van Aert met tragere fiets dan Van der Poel en co?

Ten tweede omdat er te weinig plaats is tussen het frame en de band, waardoor steentjes of vuiligheid sneller vast kunnen komen te zitten. En dat verhoogd het risico op een lekke band.

"Dat Van Aert in tegenstelling tot bijvoorbeeld Van der Poel waarschijnlijk niet met het aerodynamische model zal rijden, is een nadeel", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. Al heeft Visma-Lease a Bike iets om dat nadeel te counteren.

"Het bandendruksysteem van het merk Gravaa waarmee Van Aert tijdens de wedstrijd zijn banden zachter kan zetten voor op de kasseien en harder op het asfalt. Als dat goed werkt, kan dat een mooi voordeel opleveren."