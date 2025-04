Marc Sergeant stevig onder de indruk van Tim Merlier: "Dat valt echt op"

Er was opnieuw niets te doen aan Tim Merlier in de Scheldeprijs, die veel te snel was voor alles en iedereen. De Europese kampioen kent geen gelijken op dit moment.

Met winst in de Scheldeprijs heeft Soudal Quick-Step dan toch een klassieker gewonnen dit voorjaar, voor Merlier al zijn zevende overwinning dit seizoen. De Europese kampioen won ook al twee ritten in de AlUla Tour, in de UAE Tour en in Parijs-Nice.

Niemand in het internationale peloton won al zeven keer dit seizoen, Ayuso, Milan en Pogacar zijn zijn dichtste achtervolgers met vijf zeges. Marc Sergeant was vooral onder de indruk van de manier waarop Merlier de Scheldeprijs won.

Merlier wint altijd met veel voorsprong

"Wat mij het meest opvalt bij Tim Merlier: het gemak waarmee hij die sprint alweer naar zijn hand zet", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Want in de laatste elf kilometer had Merlier enkel nog zijn lead-out Bert Van Lerberghe bij hem.

Merlier panikeerde echter nooit en wist dat hij in de slotkilometer door Van Lerberghe naar voren zou worden gebracht. En ook aan Merlier zelf is er tegenwoordig weinig te beginnen in de als hij vrij kan sprinten.

"Niemand kan zo machtig uithalen als hij. Alsof er meer kracht uit zijn pedaalslagen komt dan bij al de rest. Vandaar vaak ook het verschil aan de finish. Merlier wint zelden met een banddikte verschil. Meestal heeft hij een fietslengte voorsprong."