Meteen hoge verwachtingen? Remco Evenepoel laat van zich horen over zijn comeback

Nog iets meer dan een week en Remco Evenepoel staat eindelijk opnieuw aan de start van een koers. De dubbele olympische kampioen kijkt uit naar zijn comeback.

Volgende week vrijdag rijdt Remco Evenepoel met de Branbantse Pijl zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De dubbele olympische kampioen lag sinds december in de lappenmand na een zware valpartij op training.

Evenepoel heeft lang getraind om klaar te raken voor zijn comeback. Die vat hij aan zonder al te veel druk op zijn schouders. "Ik ga me geen zorgen maken. Ik ga mijn comeback in zonder druk, zonder verwachtingen", zegt hij bij Marca.

"Als de eerste koersen goed verlopen, zal alles makkelijker te verteren zijn", stelt Evenepoel. Na de Brabantse Pijl rijdt hij ook de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april).

Evenepoel over de Tour

Daarna rijdt Evenepoel ook de Ronde van Romandië (29 april tot 4 mei). Na een hoogtestage zal Evenepoel begin juni de Dauphiné rijden, daarna volgt een nieuwe stage voor de start van de Tour (5 tot 27 juli).

"Er is nog tijd voor de Tour. Ik zal mijn best doen", zegt Evenepoel nog. Vorig jaar won hij de eerste tijdrit in de Tour en werd hij derde in het eindklassement. Hij moest enkel Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard laten voorgaan.