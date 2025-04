De Wolf en Boonen zien Wout van Aert maar ook concurrent met mentale opsteker naar Roubaix trekken: "Grote kandidaat"

Het ideale scenario voor een renner is om een hoofddoel aan te vangen met een mentale opsteker. Wout van Aert kan dat alleszins doen, menen Dirk De Wolf en Wielerclub Wattage.

In Wielerclub Wattage is besproken of er bepaalde renners uit de Ronde van Vlaanderen als een morele winnaar gekomen zijn en dus met een mentale opsteker naar Parijs-Roubaix kunnen. "Wout van Aert", antwoordt Dirk De Wolf meteen krachtig en vol overtuiging. Tom Boonen is het met hem eens maar gaat uitgebreid door over één van de concurrenten van Van Aert.

"Wout is een morele winnaar, en Mads Pedersen ook, denk ik. Als je ziet met welke overmacht hij die sprint nog aanvat. Hij wint die sprint met de vingers in de neus. Hij heeft daar heel veel goede moed uit geput om zondag in Roubaix met die mannen naar de meet te gaan." Pedersen eindigde vorig jaar al derde, weliswaar op drie minuten van Van der Poel.

Boonen heeft Pedersen hoog zitten

Dit jaar zou dat verschil wel eens veel minder groot kunnen zijn. Boonen gelooft alvast in de kansen van Pedersen. "Ik schat hem heel hoog in. Ganna ook, maar hij heeft een beetje schrik van die wedstrijd. Mads Pedersen is een grote kandidaat-winnaar", geeft Boonen de mannen van Lidl-Trek ook. Stuyven zou als ploegmaat van Pedersen dan wel eens opnieuw een belangrijke rol kunnen spelen in de finale.

Aan het einde van de podcast vraagt presentator Ruben Van Gucht dan nog aan iedereen om één naam naar voren te schuiven van wie ze voorspellen dat hij Parijs-Roubaix wint. Jan Bakelants denkt eerst aan Van der Poel maar gaat uiteindelijk voor Philipsen, na diens twee tweede plaatsen. Boonen houdt vast aan zijn argumenten en kiest voor Pedersen.

Van Aert krijgt steun uit Wielerclub Wattage

Volgens Van Gucht zelf en ook volgens Mark Uytterhoeven wordt het komende zondag de dag van Wout van Aert. De Wolf voorspelt een overwinning van Ganna.