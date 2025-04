Hij toonde hoe je Van der Poel kan kloppen, maar vooral Evenepoel heeft hem doen afzien: "Een enorme inspanning"

Wie wil weten hoe je Van der Poel kan kloppen in Roubaix, weet bij wie hij te raden moet gaan: bij Sonny Colbrelli. De Italiaan won in 2021 een memorabele editie van Parijs-Roubaix, voor Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel.

In aanloop naar de editie van dit jaar rakelt Tuttobiciweb die koers van vier jaar geleden nog eens op met Colbrelli. "Met nog tien kilometer te gaan kreeg ik te horen dat we zeker waren van het podium", zegt de man die voorop was met Vermeersch en Van der Poel. "Dat was al een opluchting. Elke renner die in Compiègne start, wil tekenen voor een top 3. Zeker zij die nog nooit in Roubaix wonnen."

Colbrelli was op papier niet traag aan de meet en geloofde dus wel in zijn kansen om de maat te nemen van zijn twee kompanen, ook al heette één van hen Mathieu van der Poel. "Ik ben eerlijk: toen we de legendarische wielerbaan in Roubaix opreden, was ik zelfverzekerd. Ik was me ervan bewust dat ik een kans had om te winnen."

Colbrelli ging dieper op EK dan in Roubaix

Dat is ook zo gebleken. Het was de kers op de taart na een boerenjaar. Parijs-Roubaix ging dat seizoen immers in oktober door en in september was Colbrelli ook al Europees kampioen geworden. "De inspanning die ik leverde om het Europees Kampioenschap in Trento te winnen was groter dan bij Parijs-Roubaix, hoewel de afstand korter was."

Dat had veel te maken met zijn metgezel: ene Remco Evenepoel. Die wist uiteraard dat hij van Colbrelli moest afgeraken om kans te maken op de overwinning. "Remco probeerde eenmaal, tweemaal, driemaal, wel tien maal van me weg te rijden op een oplopend stuk. Ik verzette me met een enorme inspanning en kon hem nog verslaan."

Evenepoel heeft ondertussen al knap palmares

Het zou het laatste volledige seizoen zijn van Colbrelli, die moest stoppen met koersen wegens hartproblemen. Remco Evenepoel is nog lustig doorgegaan met het opsmukken van zijn palmares.