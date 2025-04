Nederlandse analist zeker dat Mathieu van der Poel extra geprikkeld is om hard terug te slaan: "Dat doet iets met hem"

Mathieu van der Poel moet altijd hoog worden ingeschat, maar nog meer als hij extra geprikkeld is. Dat hebben we in de E3 gezien.

Toen vond hij dat bepaalde ploegen een gebrek aan solidariteit toonden na een val en reed hij vervolgens iedereen naar huis. Bobbie Traksel meent in de Eurosport-podcast Kop Over Kop dat het niet winnen dan de Ronde van Vlaanderen hem kan prikkelen voor Parijs-Roubaix. "Hij is ziek geweest, maar hij heeft ook verloren in Vlaanderen. Mee op het podium was mooi, maar wel de laagste trede. Dat doet iets met hem."

Traksel bombardeert zijn landgenoot dan ook tot topfavoriet. "Ik zou die vijf sterren aan Mathieu van der Poel geven." Dat wil niet zeggen dat er geen andere renners in aanmerking komen voor de zege. "Ik kan je nog wel een lijstje geven met renners die kunnen winnen. Een Küng heeft ook veel meer kans om in Roubaix te winnen dan in de Ronde van Vlaanderen. Zelfs Ganna, Milan en Stuyven krijgen minstens één ster."

Ook Van Aert bij de favorieten

Voor een Belgische zege is het niet enkel naar Stuyven maar toch ook weer vooral in de richting van Wout van Aert kijken. "Van Aert staat plots ook tussen de favorieten, vooral door de breedte van de ploeg. Ik vind Alpecin-Deceuninck ook een fantastische ploeg. Gianni Vermeersch is altijd in Parijs-Roubaix supergoed." Daarnaast is er ook nog Lidl-Trek als sterk blok.

Er wordt zondag wel een wisselvallige dag met ook wat regen voorspeld. Dat zou in het voordeel spelen van technisch onderlegde renners als Van der Poel en Van Aert, is de theorie. "Ze geven ook weer niet zo heel veel, he", nuanceert Traksel dat verhaal. Hij wil het niet groter maken dan het is. "Maar het is wel zo dat ervaring op dit terrein telt."

'Wielerfan' Pogacar rijdt mee

Uiteraard is er dan nog de factor Pogacar: waarom rijdt die mee? "Waarom niet gewoon Parijs-Roubaix meenemen? Dat is het idee, denk ik. Hij vindt het leuk om dit type koersen te rijden. Of het in Parijs-Roubaix echt leuk wordt, is weer wat anders. Elk kind heeft toch naar Parijs-Roubaix gekeken. Als je een beetje wielerfan bent, wil je daar rijden."