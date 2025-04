🎥 "Heh, poeh": wereldbekende wieltjeszuiger doet het weer: volg ook het helse tempo van Van der Poel in Bos van Wallers

Mathieu van der Poel is een paar dagen voor Parijs-Roubaix al eens door het Bos van Wallers geknald. Het was een hels tempo om te volgen, toch voor Shcherbyna.

De Oekraïner is zelf geen onbekende meer. Hij omschrijft zichzelf als een amateurwielrenner maar staat inmiddels al bekend als een wieltjeszuiger. Hij duikt regelmatig op in het zog van één van de wielertoppers op training, voornamelijk op Spaanse wegen. Het is ook perfect mogelijk dat hij een companion is op de Franse kasseien, bewees hij vrijdag.

Tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix probeerde hij Mathieu van der Poel te volgen op verschilllende kasseistroken. Daar heeft Shcherbyna ook een video van gemaakt en deze heeft hij dan ook gepost op zijn YouTube-kanaal. Interessant, want zo kan iedereen zich inbeelden wat het is om in Parijs-Roubaix in het zog van Van der Poel te fietsen.

Van der Poel niet de hele tijd op de kasseien

De eerste kasseistrook die aan de beurt komt is het Bos van Wallers, meteen een sector van vier sterren. Van der Poel fietst bij momenten naast de kasseien en soms erop. Het is voor Shcherbyna in elk geval alle zeilen bijzetten om hem te kunnen volgen. We horen de amateurrenner dan ook hijgen na de passage door het Bos: "Heh, poeh".

Mathieu van der Poel kan ongetwijfeld nog veel dieper gaan, want zo'n verkenning twee dagen voor een belangrijke koers dient niet om zich af te beulen. Desondanks blijft het een aanzienlijk tempo dat hij oplegt tijdens zo'n verkenning, zeker voor niet profs. Na het Bos van Wallers moest Shcherbyna toch af en toe de rol lossen.

Van der Poel gaat voor derde zege op rij

Er was ook een motor met een camera aanwezig, vermoedelijk om beelden te maken van Van der Poel voor televisie. Het is ook via motoren dat zondag vastgelegd zal worden of Van der Poel voor een derde keer Parijs-Roubaix wint of niet.