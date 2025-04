Weinig geloof in de kansen van Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix: twee grote nadelen voor de wereldkampioen

Tadej Pogacar komt voor het eerst aan de start in Parijs-Roubaix. Kan de wereldkampioen net als in de Ronde van Vlaanderen ook op de piste van Roubaix het zegegebaar maken?

De eerst Tourwinnaar aan de start sinds Bradley Wiggins in 2015. De deelname van Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix is echt wel uitzonderlijk te noemen. En de Sloveen is ook meteen een van de favorieten voor winst.

Zeker na zijn demonstratie van vorige week in de Ronde van Vlaanderen. Maar hoe moet de Sloveense wereldkampioen het zondag aanpakken? Moet hij opnieuw aanval na aanval na aanval lanceren?

Sep Vanmarcke zou dat Pogacar alleszins afraden. "Was ik ploegleider van Pogacar, ik liet hem zijn krachten sparen tot het laatste uur, als iedereen in het rood staat, om dan pas voluit toe te slaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Kan Pogacar wegrijden op de kasseien?

Bij podcaster Benji Naesen is er dan weer geen geloof in de kansen van Pogacar. Hij gelooft niet dat de Sloveen Parijs-Roubaix kan winnen, omdat de Sloveen geen helling heeft waar hij zijn voordeel in watts per kilo kan uitspelen.

"En oké, zelfs al kan hij met zijn absolute wattages de rest volgen, ik zie hem geen gat slaan. En in de sprint kan hij het ook niet halen van Van der Poel, Pedersen of Ganna. Dus moet Pogacar alleen aankomen. Dat zie ik niet gebeuren", zegt Naesen nog.