Patrick Lefevere kon Tadej Pogacar binnenhalen en onthult reden waarom deal niet doorging

Tadej Pogacar is de voorbije vijf jaar uitgegroeid tot een van de beste wielrennen ooit. Dat doet de Slvoeen in de kleuren van UAE Team Emirates-XRG, maar het had ook in het shirt van Soudal Quick-Step kunnen zijn.

Met Johan Museeuw, Tom Boonen en nu Remco Evenepoel heeft Patrick Lefevere heel wat wereldtoppers in zijn ploeg gehad. Ook Tadej Pogacar kwam op jonge leeftijd al op de radar bij Soudal Quick-Step. Fernandez Matxin, de huidige sportieve manager bij UAE Team Emirates-XRG, was jaren geleden scout bij The Wolfpack. Hij kwam op de proppen met de Sloveen en stelde hem voor aan Lefevere. Lefevere koos niet voor Pogacar "Op de lange lijsten van beloftevolle renners die hij meebracht van zijn verre reizen over de hele wereld stonden twee namen die nu zondag bij zijn ploeg aan de start staan van Roubaix: Mikkel Bjerg én Tadej Pogacar", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Toen Matxin Pogacar ging scouten in Slovenië op aanraden van een jeugdtrainer, reed hij helemaal achteraan het peloton. Pogacar was echter niet gelost, maar stond op het punt om het peloton in te dubbelen. "Het scoutingsverslag was dus heel positief, maar we hebben Pogacar niet gepakt omdat er een financiële realiteit was. Er was maar zoveel geld en er waren maar zoveel plaatsen binnen onze opleiding. Het is te makkelijk om daar met de kennis van vandaag een grote gemiste kans van te maken", stelt Lefevere nog.