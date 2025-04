🎥 Milan Fretin wint in zijn Limburg en onthult nu al zijn volgende grote doel

Milan Fretin heeft in zijn provincie Limburg de Ronde van Limburg gewonnen. De sprinter van Cofidis was in Tongeren te snel voor Simon Dehairs en Milan Menten.

Geen Parijs-Roubaix afgelopen zondag voor Milan Fretin, maar wel de Ronde van Limburg. De reden was duidelijk: UCI-punten. Zijn ploeg Cofidis voelt de hete adem in de nek van XDS Astana en Uno-X Mobility, die aan een sterk seizoen bezig zijn.

Fretin moest UCI-punten scoren voor de ploeg, maar op zo'n 20 kilometer van de streep liep het bijna mis. De Limburger reed lek, maar wisselde snel van fiets met ploegmaat Aniołkowski. Die is slechts één centimeter kleiner dan Fretin.

Op de fiets van Aniołkowski ging Fretin naar de massasprint en die zette hij vroeg in. Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) kwam nog stevig opzetten, maar Fretin hield makkelijk stand op de oplopende finish.

Na de Clasica de Almeria en een ritzege in de Ronde van de Algarve in februari, is dit voor Fretin al zijn derde zege van het seizoen. Zijn ploeg Cofidis zal vooral bijzonder tevreden zijn met de 125 UCI-punten die de overwinning oplevert.

"Ik voelde me supersterk", zei Fretin achteraf. "Dit is een thuisrace, dus ik ben erg blij. Als sprinter is dit ook gewoon belangrijk voor het vertrouwen. Ik wilde zeker op het podium staan, winst is nog beter. Nu neem ik enkele dagen rust en dan bereid ik me tijdens een trainingsstage in Spanje voor op de Giro."