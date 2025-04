Fabian Cancellara lacht met Mathieu van der Poel: "Hij moet nu betalen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft zich met een derde zege in Parijs-Roubaix bij een select groepje gevoegd. Al denkt Fabian Cancellara niet dat het bij drie zeges zal blijven van Van der Poel.

Er zijn nu tien renners die ooit minstens drie keer Parijs-Roubaix hebben gewonnen na de zege van Mathieu van der Poel afgelopen zondag. Roger De Vlaeminck en Tom Boonen zijn de enige die vier kasseien in hun kast hebben staan.

"Hij zal nu het etentje moeten betalen voor de drie- of meervoudige winnaars", lacht Fabian Cancellara bij Sporza. De Zwitser won in 2006, 2010 en 2013 Parijs-Roubaix en werd in 2008 en 2011 ook nog eens tweede.

Wordt Van der Poel recordhouder in Parijs-Roubaix?

Naast Van der Poel en Cancellara wonnen ook Johan Museeuw, Francesco Moser, Eddy Merckx, Rik Van Looy, Gaston Rebry en Octave Lapize drie keer Parijs-Roubaix. Al denkt Cancellara ook dat Van der Poel nog zal winnen in Roubaix.

"De kans dat hij alleen recordhouder wordt, bestaat zeker. Al wordt het steeds moeilijker natuurlijk met de nieuwe generatie, maar Mathieu is toch de renner van het moment. Hij is de terechte koning van de klassiekers. Ik kan enkel maar 'chapeau' zeggen."

Van der Poel zal volgend jaar 31 jaar zijn als hij opnieuw aan de start komt, maar hij is duidelijk nog niet uitgeblust. De Nederlander heeft nog een contract tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck, hij krijgt dus nog minstens drie kansen in Roubaix.