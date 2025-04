Milan Menten is kritisch voor zijn ploeg Lotto en wijst naar Arnaud De Lie en Elia Viviani

Milan Menten heeft in de Ronde van Limburg nog eens zijn eigen kans kunnen gaan en werd derde. De sprinter hield zich achteraf niet in met zijn kritiek op zijn ploeg Lotto.

Lotto wedde in de Ronde van Limburg op twee paarden: Elia Viviani en Milan Menten. De 36-jarge Viviani tekende pas eind februari zijn contract bij Lotto en krijgt zijn kans in de sprint. Een 42ste plaats in de Classic Brugge-De Panne is voorlopig zijn beste resultaat.

Ook in de Ronde van Limburg kon Viviani geen goed resultaat neerzetten. De Italiaan reed op 8 kilometer van de streep nog lek, maar kon nog terugkeren in het peloton. In de slotkilometer moest hij de rol lossen en bolde hij als 60ste over de streep.

Voor Menten betekende dat dat hij nog eens helemaal zijn eigen kans kon gaan. Milan Fretin en Simon Dehairs waren te sterk, maar Menten mocht toch bijzonder tevreden zijn met zijn derde plaats in de Ronde van Limburg.

Menten kritisch voor Lotto

"Voor mij is het heel moeilijk om met de huidige situatie binnen de ploeg om te gaan", zei Menten achteraf. "In de winter maak je een planning en zeggen ze waar ik mijn kans mag gaan, maar met Viviani en soms ook Arnaud (De Lie, nvdr.) die kleinere koersen rijden, is het heel moeilijk om een kans te krijgen."

"Om dan alles goed te laten vallen, is niet gemakkelijk. Ik hoop wel dat de ploeg nu gezien heeft dat ik mijn mannetje kan staan op dit soort aankomsten", was zijn boodschap duidelijk voor de ploegleiders van Lotto.