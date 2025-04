Tim Merlier kan het niet helemaal plaatsen: "Ik ben geen Wout van Aert"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier reed de voorbije jaren een indrukwekkend palmares bij elkaar. Toch lijkt dat nog niet helemaal door te dringen bij de Europese kampioen.

Sinds zijn komst bij Soudal-QuickStep heeft Tim Merlier heel wat wedstrijden op zijn naam geschreven. Ondanks de Europese trui om de schouders lijkt hij dat nog niet echt te beseffen.

“In mijn trui van Europees kampioen roepen andere renners soms naar mij 'hey champ!'. Dan kijk ik in een reflex eerst nog altijd een keer rond. Uiteindelijk besef ik wel: 'ah, het zal toch naar mij zijn. Ik ben hier de champ.' Maar dat voelt ergens raar aan”, lacht Merlier bij Het Nieuwsblad.

In de cross was hij altijd de knecht die dankzij een explosieve start moest werken voor de betere crossers in zijn ploeg, een werkje dat hij altijd met veel plezier deed.

“Op de weg ben ik nu kopman, maar er zit in mij nog altijd een knecht. Ik ben geen Wout van Aert die dat leiderschap wel over zich heeft: 'Zo en zo gaan we het vandaag doen'”, gaat hij verder.

“Ik heb daar voor een koers ook wel mijn gedacht over, maar ik spreek dat niet per se uit of ik leg de eindbeslissing bij een ploegleider”, klinkt het tot besluit.