Vader Patrick herkende zijn zoon Remco Evenepoel niet meer: "Mensen moeten dat beseffen"

Remco Evenepoel kan na maanden revalideren vrijdag eindelijk opnieuw koersen. "Voor mij is het belangrijkste dat hij opnieuw de persoon is die we kennen", zegt vader Patrick Evenepoel echter.

Remco Evenepoel heeft het de voorbije maanden bijzonder moeilijk gehad tijdens zijn revalidatie. Dat schreef Evenepoel zelf al op zijn sociale media, maar dat heeft vader Patrick Evenepoel nu ook bevestigd.

"Het was al de derde keer dat hij stillag door een blessure. Eerst na die zware val in de Ronde van Lombardije en dan ook nog eens na die in de Ronde van het Baskenland vorig jaar", zegt hij bij ‘Dans le Peloton’.

"Deze tegenslag was moeilijk om mee om te gaan, omdat ze te wijten was aan de onoplettendheid van die postbode. Psychologisch moet dat heel moeilijk geweest zijn voor Remco", gaat vader Evenepoel verder.

Evenepoel is weer zichzelf

Intussen staat Evenepoel dicht bij zijn comeback. "Maar voor mij is het belangrijkste dat het in zijn hoofd opnieuw goed zit. Dat hij opnieuw de persoon is die we kennen. We hebben Remco twee à drie maanden niet herkend. Mensen moeten beseffen dat hij zelf niet wist of het wel goed zou aflopen."

"Remco en Oumi hebben hard gewerkt, want het was toch niet makkelijk. Zij had examens en studeerde de hele dag op haar kamer, terwijl hij beneden niets anders kon doen dan Netflix kijken. Op een bepaald moment zijn Agna en ik hen gaan bezoeken. Als ouders moeten we ons kind steunen, niet de renner of de atleet. Ons kind. Dat is het belangrijkste."