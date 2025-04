Wout van Aert spreekt zijn steun uit voor Mathieu van der Poel na incident met bidon

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het incident met de bidongooier in Parijs-Roubaix laat ook concurrenten van Mathieu van der Poel niet koud. Onder meer Wout van Aert sprak zijn steun uit voor de Nederlander.

De verontwaardiging over de gegooide bidon naar Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix houdt ook renners bezig. Zij zijn veel minder het mikpunt dan Van der Poel, maar willen dat de wielersport gevrijwaard wordt van zo'n incidenten.

Ook Wout van Aert, al bijna 20 jaar een concurrent van Mathieu van der Poel, spreekt zijn steun uit voor de Nederlander. "Mensen die zich zo gedragen, zijn wat mij betreft niet welkom op de koers", zegt Van Aert bij HLN.

Het wielrennen is nu eenmaal een sport waarbij supporters heel dicht bij de atleten kunnen komen en dat maakt hen net uniek tegenover andere sporten, zegt Van Aert. Hij heeft de afgelopen weken ook genoten van de duizenden supporters langs de kant.

Van Aert steunt Van der Poel

Maar renners in gevaar proberen te brengen door dingen naar hen te gooien, kan volgens Van Aert niet. Het wielrennen is zo al gevaarlijk genoeg, stelt Van Aert. Dat bewezen de vele valpartijen in Parijs-Roubaix ook.

"Ik juich het toe dat Mathieu zich zo krachtig heeft uitgedrukt en ik hoop dat dat helpt om dit niet meer te laten gebeuren in de toekomst", besluit Van Aert nog. Laat dat een duidelijke boodschap zijn voor iedereen die langs de kant staat van een koers.