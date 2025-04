Na incident met bidongooier: Puck Pieterse doet boekje open over vrouwenwielrennen en veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het incident met de bidongooier in Parijs-Roubaix doet heel wat renners nu meer openlijk spreken over incidenten die ze zelf meemaakten. Ook Puck Pieterse ervaarde het zelf al.

Incidenten met toeschouwers lijken de laatste jaren steeds meer de kop op te steken. Mathieu van der Poel was daar vaker het slachtoffer van, denk maar aan de Wereldbeker in Hulst of Parijs-Roubaix de voorbije twee jaar.

Voor veel renners is het gooien van de bidon naar Mathieu van der Poel dit jaar de druppel die de emmer doet overlopen. Ook Puck Pieterse spreekt zich heel duidelijk uit over het incident met haar landgenoot.

"Dat soort dingen kan gewoon echt niet. Dit is nog iets anders dan een plastic bekertje bier, al is niks goed te praten", zegt de Nederlandse bij De Telegraaf. "Heel triest dat er mensen zijn die naar de koers gaan met de gedachte: ’die bidon ga ik straks naar Van der Poel gooien’."

Pieterse over incidenten bij de vrouwen en het veldrijden

"In het vrouwenwielrennen maken we net zo goed mee dat er dingen geroepen worden en naar je hoofd worden gegooid. Vorig jaar in de Tour de France reed ik achter Marianne Vos en naar haar werd ook een beker bier gegooid."

Al zijn de grootste problemen er misschien wel in de cross. "En in het veldrijden, hè. Daar staan op een gegeven moment veel dronken mensen die niet meer weten wat ze precies doen", besluit Pieterse nog.