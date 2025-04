Zorgen Evenepoel en Pogacar voor probleem op WK? Bondscoach Pauwels vreest voor één iets

Enkele dagen geleden werd in Frankrijk het WK van 2027 voorgesteld, dat opnieuw heel veel hoogtemeters bevat. Bondscoach Serge Pauwels vreest de komende jaren misschien wel voor veel afhakers voor het WK.

Na Zürich (Zwitserland) vorig jaar en Kigali (Rwanda) dit jaar, trekt het WK van 2026 naar het Canadese Montréal en in 2027 naar het Franse Sallanches. Een iets hebben ze gemeen: een bijzonder zwaar parcours.

In 2027 moeten de renners twintig keer de Côte de Domancy (2,5 km aan 9,4%) over, met 5.700 hoogtemeters op 285 kilometer wordt dat opnieuw een bijzonder lastig WK. Voor de vierde keer op rij dus.

Telkens weer Pogacar en Evenepoel op het WK?

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar wrijven zich in de handen, maar voor heel veel renners zijn er weinig tot geen kansen op de regenboogtrui. In 2028 zijn de sprinters eindelijk nog eens aan de beurt in Abu Dhabi.

Bondscoach Serge Pauwels ziet dan ook een mogelijk minpunt. "In die superlastige wedstrijden van 250 kilometer kom je toch altijd bij dezelfde renners uit", zegt hij bij Sporza. "Pogacar, Van der Poel en Evenepoel winnen de monumenten."

"Het zou een spijtige zaak zijn, dat er desinteresse ontstaat voor bepaalde WK's omdat het te lastig is of omdat het te veel voor één type renner is." Dit jaar haken onder meer al Biniam Girmay en Mathieu van der Poel af voor het WK in Rwanda wegens te lastig.