Ploegmaat ziet Nys niet alleen uitblinken in de Waalse Pijl: "Daar zullen er niet veel rapper rijden dan hij"

Geen Thibau Nys in de Brabantse Pijl, hij bereidt zich voor op de andere heuvelklassiekers. Ploegmaat Otto Vergaerde ziet niet alleen kansen in de Waalse Pijl voor Nys.

De Waalse Pijl is vaak de klimklassieker waar het minst wordt naar uitgekeken, omdat altijd wachten is tot de beslissing valt op de laatste beklimming van de Muur van Hoei. Dat scenario zal wellicht niet veranderen, maar de aanwezigheid van Thibau Nys zorgt wel voor spanning.

Kan Nys al het vuur aan de schenen leggen van Pogacar, Evenepoel en Van Gils? "Met zo'n explosieve aanval denk ik echt dat Thibau zal meekunnen en dat hij een van de besten ter wereld is. Hij moet niet voor veel mensen onderdoen", zegt ploegmaat Otto Vergaerde bij Kopman.

Al denkt Vergaerde ook Pogacar misschien niet zal wachten tot de laatste beklimming van de Muur van Hoei. "Het zou me niet verbazen als Pogacar een ronde vroeger al vertrekt." Wat zal Nys dan doen?

Blinkt Nys ook al uit in de Amstel Gold Race?

De druk zal dan misschien al weg zijn bij Nys, want Vergaerde ziet hem zondag ook uitblinken in de Amstel Gold Race. "Zeker met de nieuwe aankomst op de Cauberg. Er zullen er niet veel zijn die daar rapper kunnen rijden dan Thibau, misschien zelfs niemand."

De aankomst van de Amstel Gold Race lijkt ook opnieuw op dat van het WK in 2012. Na de top van de Cauberg is het nog zo'n kilometer naar de finish in Berg en Terblijt. Perfect voor Thibau Nys?