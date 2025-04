Thibau Nys opvallende afwezige in Brabantse Pijl: Sven Nys geeft "jammerlijke" reden

Opvallende afwezige in de Brabantse Pijl is Thibau Nys. De koers in zijn thuisregio zou hem nochtans goed moeten liggen.

Thibau Nys rijdt dit seizoen voor het eerst de heuvelklassiekers met zondag de Amstel Gold Race en volgende week de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Brabantse Pijl slaat hij opvallend genoeg wel over. Zelfs zijn hele ploeg Lidl-Trek geeft vrijdag verstek en dat heeft volgens Sven Nys een duidelijke reden. "De Brabantse Pijl doet Lidl-Trek dit jaar niet, omdat die koers nu te kort op de Amstel Gold Race zit", zegt hij bij WielerFlits. Er zit sinds dit jaar geen 48u tussen de finish van de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, omdat Flanders Classic de koers van woensdag naar vrijdag heeft verplaatst. "Dat is jammer, want het is een koers die Thibau moet liggen. Maar op zijn leeftijd kun je die twee niet combineren." Nys niet, Van Aert en Benoot wel Nochtans hoopte Flanders Classics met de verplaatsing van de Brabantse Pijl dat het meer renners van de Ronde van het Baskenland, zoals Nys, aan de start zou kunnen krijgen. Dat lijkt dus niet het geval te zijn. Voor Wout van Aert was de verschuiving dan weer wél een goede zaak. Zo kon hij na Parijs-Roubaix wat meer rust nemen en staat hij voor het eerst sinds 2021 nog eens aan de start. Ook Tiesj Benoot rijdt de Brabantse Pijl voor het eerst sinds 2018.