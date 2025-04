Van Aert wordt nu ook geklopt door Evenepoel in de sprint, Bakelants kan maar één conclusie trekken

Opnieuw net niet voor Wout van Aert in de Brabantse Pijl. Net als in Dwars door Vlaanderen verloor hij verrassend de sprint.

Op papier was Wout van Aert net als in Dwars door Vlaanderen tegen Neilson Powless de snelste in de sprint in de Brabantse Pijl tegen Remco Evenepoel. Maar opnieuw moest Van Aert zich gewonnen geven en zich neerplanten.

Opnieuw kregen we een bevestiging van het feit dat de sprint van Wout van Aert op dit moment niet meer is wat die geweest is. De man die in het verleden massasprints won in de Tour, heeft het nu bijzonder moeilijk in de sprint.

Dat zag ook Jan Bakelants nog maar eens. "Ze hebben keuzes gemaakt in de trainingen die zijn explosiviteit dermate heeft platgelegd. Dat is wel de pijnlijke vaststelling die we over Wout van Aert kunnen maken dit voorjaar", zegt hij bij VRT1.

Van Aert botst op Evenepoel

Eerder dit voorjaar botste Van Aert al op Van der Poel en Pogacar, nu zij er niet bij waren komt Remco Evenepoel hem kloppen. "Hij zal tevreden naar huis gaan, maar er zal toch een soort gelatenheid neerdalen."

"Want er komt altijd wel zo'n fenomeen op zijn pad terecht", besloot Bakelants nog. Zondag in de Amstel Gold Race staan er met Evenepoel en Pogacar opnieuw twee fenomenen aan de start.