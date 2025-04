Benoot vindt dat Visma-Lease a Bike niet moet klagen na tweede plaats van Van Aert: "Met Evenepoel ben je nooit verrast"

Opnieuw is een tweede plaats geworden voor Wout van Aert. Zuur ook voor Visma-Lease a Bike, want het is dezelfde uitkomst als in Dwars door Vlaanderen.

Evengoed hadden de inspanningen van de Nederlandse formatie geresulteerd in twee overwinningen in klassiekers. In plaats hiervan staat er nog nul op het rekest met zeges in grote eendagskoersen uit het voorjaar. Tiesj Benoot vindt niet dat Visma-Lease a Bike zichzelf teveel medeleven moet aanwrijven. Bovendien is hij ook positief voor de prestaties van zijn ploegmaats

Eén ding is duidelijk: Benoot zal Van Aert niet zomaar laten vallen, ook al heeft die laatste opnieuw net naast de overwinning gegrepen. "Dat klopt, maar Wout heeft het met zijn tweede plaats ook goed gedaan. Als je met zijn drieën of vieren wegrijdt en je blijft uiteindelijk met zijn tweeën over, dan is een tweede plaats ook eerlijk." Een logische redenering.

Wet van de sterkste in Brabantse Pijl

Benoot stipt zo aan dat Van Aert nog altijd goed aan het rijden is maar ook dat diens tweede plaats in de Brabantse Pijl een eerlijk resultaat is. Kortom: dat een renner in slaagd om hem voor te blijven, betekent gewoon dat die de sterkste was. De wet van de sterkste is dus gerespecteerd op het geaccidenteerde parcours rond Overijse.

Benoot kreeg ook de vraag of het niveau van Evenepoel in zijn eerste koers van het jaar een verrassing is. "Bwa, met Remco ben je nooit verrast", valt Benoot niet bepaald uit de lucht. "Hij is een kampioen. Het is mooi voor de mensen uit de buurt." Er waren inderdaad veel wielerfans opgedaagd in Vlaams-Brabant om Remco te zien winnen.

Aanval Evenepoel niet onverwacht

De aanvallen van Evenepoel kwamen er niet onverwacht. "Bij de eerste passage in de Moskesstraat dacht ik wel dat hij daar de volgende keer iets ging proberen."