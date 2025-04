Krachtige reactie van Visma Lease a Bike: "Is dit de beste versie van Wout van Aert?"

Wout van Aert moest zich vrijdag tevreden stellen met de tweede plek in de Brabantse Pijl. Hij werd geklopt door Wout van Aert in de sprint.

Wout van Aert heeft een heel sterk voorjaar gereden, maar de grote overwinning die hijzelf en het grote publiek verwacht hadden bleef uit.

Tweede in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, dat betekent toch wat. Maar in de koers gaat het om winnen.

Indeleiderstrui vroeg aan sportief directeur Arthur Van Dongen of dit de beste versie van Wout van Aert is die Visma Lease a Bike te zien kreeg.

“Het is heel simpel in de wielersport. Je bent zo goed als dat je tegenstander toelaat en bij sommige wedstrijden ook zo goed als je laatste wedstrijd”, vertelt hij.

Van Dongen maakt een opvallend statement. “Sommige mensen vergeten wat hij vorig jaar heeft meegemaakt: anderen waren eerder afgehaakt of krijgen veel meer respijt”, gaat hij verder.

“Als iemand zo hard valt in de Vuelta en afgelopen zondag ook nog gevallen is in Roubaix, denk ik dat hij gewoon goed is. En dat is denk ik voldoende antwoord op je vraag”, besluit hij.