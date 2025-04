Thibau Nys blijft met gemengde gevoelens achter na twaalfde plaats in de Amstel Gold Race

Thibau Nys is bij zijn debuut in de Amstel Gold Race twaalfde geworden. Zijn ploegmaat Mattias Skjelmose won, zelf was Nys niet helemaal tevreden over zijn koers.

De Amstel Gold Race was na de Bretagne Classic vorig jaar nog maar de tweede koers in de carrière boven de 250 kilometer. Toen Pogacar en Alaphilippe op zo'n 50 kilometer van de streep wegreden op de Gulperberg, moest Nys passen. "Ik zat wat te ver toen Pogacar ging", baalde Nys achteraf tijdens de live-uitzending op VRT1. "Ik vond dat op dat moment echt jammer, want ik had toen nog heel goede benen." Ploegmaat Skjelmose ging daarna op zoek naar Pogacar. Nys tevreden na de Amstel Gold Race Bij Nys liepen de benen op het einde stilaan vol. "In de laatste 10 kilometer liep ik wel een beetje leeg. Ik kon wel nog hard rijden, maar de punch was weg. Dat voelde ik op de laatste passage over de Cauberg." Nys moest daar de groep met Van Aert en co, die sprintte voor plaats vier, laten gaan en sprintte nog naar de twaalfde plaats. Daar was Nys tevreden mee en echt verrassend vond hij dat zelf ook niet echt. "Ik heb me echt geamuseerd. En ik denk dat ik woensdag in de Waalse Pijl beter zal zijn." Daar komt Nys onder meer weer Pogacar, Evenepoel, Pidcock en zijn ploegmaat Skjelmose tegen.