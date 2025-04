Uijtdebroeks sluit driedaagse af zonder goed resultaat, maar trekt wel hoopgevende conclusie

Cian Uijtdebroeks heeft dit paasweekend een driedaagse afgewerkt in Frankrijk. Een topresultaat zat er niet in voor de jonge Belg van Visma-Lease a Bike.

Een maand nadat hij Tirreno-Adriatico verliet met een dof gevoel in zijn benen maakte Cian Uijtdebroeks afgelopen vrijdag zijn rentree in het peloton in de Classic Grand Besançon Doubs. Hij werd 32ste op anderhalve minuut.

Zaterdag stond Uijtdebroeks dan aan de start van de Tour du Jura Cycliste. Opnieuw zat er geen topresultaat in voor Uijtdebroeks. Hij werd 59ste op bijna een kwartier van winnaar Guillaume Martin, die vrijdag ook al won.

Op zijn sociale media kwam Uijtdebroeks vrijdag al met een korte update over zijn gevoel bij zijn rentree. "Een zware dag achter de rug! Er is nog veel werk te gaan als het gaat over mijn vormpeil, wat normaal is na een tijdje out te zijn geweest."

"Het belangrijkste is dat dat de rug goed reageert. Laten we doorgaan met werken en analyseren om dit probleem volledig op te lossen", zei Uijtdebroeks nog. De problemen lijken dus nog niet van de baan te zijn.

Dat bleek zondag ook in de Tour du Doubs, de derde opeenvolgende wedstrijd van Uijtdebroeks. De 22-jarige Belg moest tevreden zijn met een verre ereplaats. De Ronde van Romandië (29 apri tot 4 mei) zou zijn volgende koers moeten worden.