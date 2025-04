Van Aert wordt ook vierde in de Amstel Gold Race, maar geeft ook een foutje toe

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft zijn voorjaar afgesloten met opnieuw een vierde plaats, nu in de Amstel Gold Race. Van Aert gaf achteraf wel toe dat hij wel wat foutjes had gemaakt.

In de Brabantse Pijl verloor Wout van Aert de sprint van Remco Evenepoel, maar in de Amstel Gold Race stond hij er toch opnieuw. Hij zat goed vooraan, maar kwam greep net als in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix naast het podium.

"Het was een heel zware koers, met de hele dag een hoog tempo", zei Van Aert achteraf bij VTM Nieuws. Van Aert was tevreden met zijn vierde plaats, maar gaf ook toe dat er misschien nog een beter resultaat inzat.

Pogacar is dan toch te kloppen

Want toen Evenepoel uit het groepje met Van Aert en co wegreed naar Skjelmose, maakte Van Aert volgens hem naar eigen zeggen een inschattingsfout. "Ik had erbij kunnen en moeten zitten", stelde hij.

Van Aert had er namelijk nog weinig geloof in dat Evenepoel en Skjelmose Pogacar weer bij de lurven konden grijpen. Dat gebeurde toch en dat was ook voor Van Aert toch wel een verrassing.

"Hoe stom het ook klinkt, het nieuws van de dag is dat Pogacar te kloppen is." Voor Van Aert was zijn vierde plaats in de Amstel Gold Race een mooie afsluiter van zijn voorjaar, maar enkel een overwinning ontbreekt.