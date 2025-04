Demi Vollering doet ook in de Amstel Gold Race de wenkbrauwen fronsen: "Onbegrijpelijk"

Na een pauze van een maand stond Demi Vollering opnieuw aan de start van een koers in de Amstel Gold Race. De kopvrouw van FDJ-Suez moest tevreden zijn met de 20ste plaats.

Een kopgroep van zo'n twintig rensters reed op iets meer 60 kilometer van de streep weg in de Amstel Gold Race. Puck Pieterse en Lorena Wiebes waren de enige echt grote namen voorin, de andere favorieten bleven zitten.

Een vreemde situatie wat zo mochten onder meer Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini en vooral Demi Vollering de zege in de Amstel Gold Race vergeten. Al leek dat een bewuste keuze te zijn van haar ploeg FDJ-Suez.

Zij zetten alles in op Frans kampioene Juliette Labous, maar zij bleef met lege handen achter. De Française kon het gat op Bredewold niet dichten op de Cauberg en moest het in de sprint afleggen tegen Van Dijk en Pieterse.

FDJ-Suez koos niet voor Vollering

Marc Sergeant vond het raar dat FDJ-Suez er alles aan deed opdat de kopgroep voorop zou blijven, ook al waren ze in de groep van twintig rensters amper vertegenwoordigd was. "Terwijl Demi Vollering nota bene in dat tweede peloton zat", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dan heb je een van de beste wielrensters ter wereld in huis, een ex-winnares, dé transfer van het jaar, en dan trek je haar kaart niet? Onbegrijpelijk." Dan maar woensdag in de Waalse Pijl of zondag in Luik-Bastenaken-Luik?