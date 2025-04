Geen vakantie, want de Giro wacht: Wout van Aert onthult hoe zijn komende weken eruit zien

Wout van Aert heeft zijn voorjaar afgesloten met een vierde plaats in de Amstel Gold Race. Tijd voor vakantie is er echter niet, want de Giro staat al voor de deur over minder dan drie weken.

Voor Wout van Aert was zijn vierde plaats in de Amstel Gold Race zijn derde op evenveel zondagen. Toch kon Van Aert tevreden zijn, want hij had wel onder meer Michael Matthews, Romain Grégoire en Tom Pidcock achter zich gehouden. Sinds zijn hoogtestage op Tenerife reed Van Aert zes koersen, vijf keer viel hij niet uit de top vier. Goed, maar een overwinning ontbreekt dus. Veel tijd om er bij stil te staan heeft Van Aert echter niet. Van Aert vertrekt deze week weer op stage "Nu vakantie? De Giro start al binnen tweeënhalve week", zegt hij bij HLN. Op 9 mei gaat in Albanië de Giro van start met een driedaagse. Van Aert wil zijn vorm graag aanhouden en de batterijen ook nog wat extra opladen. Van Aert zal de fiets zo'n drie dagen aan de kant laten om nadien vooruit te werken naar de Giro. De komende vijf dagen blijft hij ook gewoon thuis en maakt hij nog wat tijd voor een paar leuke dingen met zijn gezin. "Maar dan trekken we met het gezin naar Lucca, voor een stage." De Giro duurt tot 1 juni, op 5 juli wordt Van Aert alweer aan de start van de Tour verwacht in Rijsel. Veel zal Van Aert dus niet thuis zijn de komende maanden.