📷 Van Aert zondigde na de Amstel en gooit de benen weer los met 'leugentje' tegen vrouw Sarah

Wout van Aert sloot zijn klassieke voorjaar af met een vierde plaats in de Amstel Gold Race. Hij beloonde zichzelf met een bezoekje aan de frituur, maar dinsdag gooide hij de benen toch weer los.

Tweede in Dwars door Vlaanderen, vierde in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix, tweede in de Brabantse Pijl en vierde in de Amstel Gold Race. Wout van Aert deed het uitstekend in zijn laatste vijf koersen, enkel een zege ontbrak.

Het klassieke voorjaar zat er op voor Van Aert na de Amstel Gold Race en dus ook een lange periode van nauwkeurig letten op zijn voeding. En dus bracht hij zondagavond een bezoekje aan de frituur.

Dat blijkt uit de wekelijkse terugblik die Van Aert op zijn Instagram postte. Al liet Van Aert zich niet helemaal gaan, op de laatste foto zien we dat zijn twee geiten de rest van zijn frieten en frikandel krijgen.

Van Aert gaat lopen met vrouw Sarah

Maandag genoot Van Aert van wat rust, dinsdag trok hij zijn loopschoenen aan en ging hij op pad met zijn vrouw Sarah De Bie. Samen liepen ze 7,8 kilometer, al had Van Aert vooraf blijkbaar beloofd dat het maar 6 kilometer zou zijn.

Van Aert laat zijn fiets nu enkele dagen aan de kant staan, eind deze week trekt hij met zijn gezin naar het Italiaanse Lucca. Daar zal Van Aert zich nog twee weken voorbereiden op de start van de Giro op 9 mei in Albanië.