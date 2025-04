Ruben Van Gucht en Ine Beyen bespreken of plots zonder hem toch vleugje VDP opduikt: "Durf jij iemand te vergelijken met Van der Poel?"

Mathieu van der Poel hoeft niet altijd mee te koersen: ook zonder hem kan zijn spirit, of zijn aanvallende ingesteldheid, over het wielrennen hangen. Zo doet zijn landgenote Puck Pieterse aan hem denken.

Eens een atleet een ongelooflijke status bereikt, loert de neiging om te vergelijken altijd om de hoek. Zo wordt er in de jonge garde al eens gezocht naar 'de nieuwe Van der Poel'. Die hoeft zich niet noodzakelijk in het mannenwielrennen te bevinden. In Puck Pieterse zien sommigen de vrouwelijke Van der Poel en dat zal er na haar overwinning in de Waalse Pijl niet minder op worden.

Ruben Van Gucht gooide het thema op tafel tijdens de analyse van de Waalse Pijl bij Sporza en vroeg Ine Beyen of ze Pieterse met Van der Poel durfde te vergelijken. Dat vond de ex-renster best ver gaan en ze kaatste terug: "Durf jij iemand te vergelijken met Mathieu van der Poel?" Van Gucht ziet daar geen probleem in: "Ja, ik zou Puck Pieterse wel durven vergelijken met Mathieu van der Poel."

Koerswijze Van der Poel al veranderd

Beyen polst naar de reden voor deze vergelijking. "Omdat hij ook vaak zo zonder nadenken en impulsief koerste? Ik zeg het zo, omdat hij het nu misschien wel anders doet dan twee-drie jaar geleden." Met dat laatste is Van Gucht het eens. "Vroeger was het anders", knikt hij, alvorens uitgebreid aan zijn vergelijking te beginnen.

"Ze rijden om te beginnen voor dezelfde werkgever en zijn het allebei Nederlanders. Ze zijn multidisciplinair, ze zijn allebei top in het veldrijden. Ze doen het ook in het mountainbike. Breng ze op een explosieve aankomst naar de streep en negen kansen op tien heb je het zitten. En het zijn renners en rensters die heel veel spektakel brengen", brengt de commentator zijn argumenten naar voren.

Pieterse pas begonnen met winnen

Hij erkent ook wel dat Van der Poel al verder staat in zijn carrière. "Van der Poel heeft al zo vaak gewonnen. Voor Pieterse is het nog maar haar tweede overwinning op de weg, na een rit in de Tour vorig jaar", duidt Beyen het verschil. "Intrinsiek zijn ze vergelijkbaar, maar qua uitslagen moet Pieterse het in de toekomst nog verder bewijzen." Pieterse is zeven jaar jonger dan Van der Poel.